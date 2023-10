Lavori al parcheggio vicino il Teatro Impero: “E’ del Parco Lilibeo”

Per motivi di sicurezza, da ieri mattina, sono interdetti al transito i due varchi di viale Isonzo, interessati da profonde buche nel manto, che consentono un accesso pericoloso all’area contigua al Cine Teatro Impero, utilizzata in atto a parcheggio libero, che è di proprietà del Parco Archeologico di Lilibeo, come specifica la direzione museale in una nota. Come precisano dal Parco – sotto la direzione di Anna Occhipinti – l’area “…sarà comunque in attesa di regolarizzarne l’utilizzo in regime di concessione, ancora accessibile da Viale Nazario Sauro” per cui è a rischio e pericolo di chi la vorrà utilizzare.

Peraltro il parcheggio negli anni e tutt’ora è spesso ‘giro’ di parcheggiatori abusivi. Diversi cittadini hanno più volte segnalato la loro presenza un pò troppo invasiva. “Apprezziamo l’operatività della nuova dirigenza per sistemare l’area di parcheggio di Porta Nuova. Pur essendo di proprietà del Parco Lilibeo, più volte avevamo dato la nostra disponibilità ad intervenire su questo spazio, sia per renderlo più decoroso che per evitare la presenza di parcheggiatori abusivi. E ciò con diverse note che fanno riferimento alla Convenzione tra Comune e Parco che consente la sosta a tutti i cittadini”.

Lo afferma il sindaco Massimo Grillo. Lo spazio è stato recintato impedendo l’accesso. La direzione del Parco ha già avviato la procedura di gara per la sistemazione dell’area di sosta, con nuova pavimentazione e regolazione meccanica degli ingressi.