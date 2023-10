La Pallamano Marsala inizia la nuova stagione e si presenta ai tifosi

Ha preso il via la stagione sportiva 2023/24 della Pallamano Marsala. Dopo le soddisfazioni ottenute lo scorso anno, la compagine lilybetana si presenta ai nastri di partenza di due prestigiose competizioni con rinnovato entusiasmo e con la voglia di mettere in mostra i giovani talenti in organico.

Venerdì 20 ottobre, alle ore 17, al Palazzetto dello Sport, saranno presentate alla stampa e ai tifosi le formazioni, maschile e femminile, che parteciperanno rispettivamente al campionato di serie “B Drago” e di serie “A2”.

A margine dell’evento sarà tributato il giusto plauso ai giovani atleti della Pallamano Marsala che, lo scorso mese, si sono laureati vicecampioni italiani di beach handball all’8ª edizione del “Trofeo Coni”. “Siamo orgogliosi di quanto fatto finora, consapevoli che è solamente un punto di partenza e non di arrivo – ha dichiarato il vicepresidente Vito Di Giovanni – Il nostro obiettivo è quello di valorizzare i giovani e, proprio per questo motivo, tutti i “veterani” del gruppo hanno deciso di lasciare spazio alle nuove leve. Solo passando per un ricambio generazionale si può crescere”.