Vasta operazione contro la combustione di rifiuti. A Marsala fermato piromane. VIDEO

Questa mattina, così come nelle scorse settimane, è stata portata a termine una importante operazione di polizia municipale sul territorio marsalese per prevenire e sanzionare reati ambientali, nello specifico quelli legati al deposito e alla combustione di materiale plastico usato per l’agricoltura.

L’operazione, guidata personalmente dal comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, ha visto la collaborazione di varie pattuglie dei Vigili Urbani lilybetani e del nucleo di Polizia Ambientale. Questi controlli hanno portato al fermo di un sessantenne marsalese, M. D., colto in flagranza di reato dalla pattuglia del comandante Menfi e del Vicecomandante Salvatore Pocorobba, mentre stava appiccando il fuoco in un terreno vicino al canile municipale, causando conseguentemente un incendio di vaste proporzioni. Nello stesso terreno sono state rinvenute varie tipologie di rifiuti tra le quali materiale plastico e gomme d’auto.

Il sessantenne è stato fermato e condotto nei locali della Polizia Municipale dove è stato identificato e denunciato per il reato di combustione illecita di rifiuti. Nel corso della mattinata altre pattuglie hanno monitorato la zona sud di Marsala identificando diversi lotti di terreno nei quali hanno sede attività agricole dedite alla serricoltura. In alcune di queste attività sono stati rinvenuti dei quantitativi di plastica dismessa e accumulata che costituivano un deposito incontrollato di rifiuti sulla cui destinazione sono in corso accertamenti. La Polizia Municipale sta procedendo ad accertamenti di carattere amministrativo nei confronti di imprese agricole che esercitano la coltivazione in serre al fine di accertare il regolare smaltimento dei rifiuti.

Proprio oggi abbiamo peraltro sentito l’ex consigliere comunale Calogero Ferreri che, a nome degli abitanti del versante Sud della Città, ha manifestato la preoccupazione per la salute di tutto il versante nel respirare fumo dannoso derivante proprio dalla combustione di rifiuti.

“L’ambiente e la sostenibilità sono priorità della mia Amministrazione – dice il sindaco Massimo Grillo -. Abbiamo il dovere di preservare il nostro territorio attraverso politiche di promozione di buone pratiche di educazione ambientale ma al contempo non possiamo più permettere a pochi incivili di continuare ad inquinare e rovinare il territorio. Per questo la mia Amministrazione, in collaborazione con il Comando dei Vigili Urbani, ha promosso da anni un continuo monitoraggio di tutto il territorio per prevenire e sanzionare la combustione di materiale plastico nelle nostre campagne. Sono grato al comandante Menfi e alla Polizia Municipale di Marsala e alle Forze dell’Ordine per il lavoro di monitoraggio continuo del territorio che in questi anni ha portato a frutto importanti risultati. Ma invito ancora una volta a collaborare con le forze dell’ordine segnalando i roghi di rifiuti e denunciando i responsabili”.