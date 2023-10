“L’isola dei preziosi”: una mostra di gioielli siciliani a Trapani

La preziosa arte degli orafi siciliani potrà essere apprezzata nell’ambito de “L’isola dei preziosi”, la mostra di gioielli siciliani contemporanei che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre presso il Chiostro di San Domenico a Trapani.

L’evento è organizzato da ASA, Associazione Siciliana dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in collaborazione con la CNA, e con il patrocinio della Regione Siciliana- Assessorato delle Attività Produttive.

“Siamo molto lieti- dichiara Francesco Cicala, Segretario della sezione trapanese della CNA- di ospitare nella nostra città maestri orafi provenienti dalle varie province della Sicilia, e soprattutto di contribuire a valorizzare il loro prezioso lavoro. L’artigianato made in Sicily rappresenta una ricchezza immateriale della nostra terra, siamo tenuti a custodirla e a veicolarla alle nuove generazioni che spesso bistrattano i lavori manuali sottovalutandone il valore”.

“Il lavoro artigiano, soprattutto in questo caso- aggiunge Giuseppe Orlando, Presidente di CNA Trapani- è un lavoro di pregio, un’attività artistica che parte quasi sempre da un’idea che viene poi realizzata manualmente. E’ così che, spesso, vengono realizzati pezzi unici, originali e tipici, che vengono anche esportati in tutto il mondo, così come accade a molte delle creazioni dei maestri orafi che hanno realizzato questa mostra”.

“Ai ragazzi di oggi che scoprono di avere particolari velleità artigiane- conclude Laura Murana, Funzionario regionale comparto orafi- diciamo di coltivarle e farle diventare un lavoro. L’artigianato artistico è un’attività che non possiamo permetterci di perdere, piuttosto va tramandata e valorizzata come elemento attrattivo della nostra terra”.

Non a caso, nell’ambito dell’iniziativa, è stato pensato anche un laboratorio creativo, con i maestri orafi, dedicato ai soli bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. L’appuntamento avrà luogo, domenica 22 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 12.30, sempre nella stessa location della Chiostro di San Domenico.

L’inaugurazione dell’esposizione si terrà, invece, alle ore 19 di venerdì 20 ottobre 2023. L’ingresso alla mostra è gratuito, ed è previsto nei seguenti orari, fino a domenica 22 ottobre: dalle ore 10 alle 13, e dalle 16.30 alle ore 22.30.

L’evento è realizzato grazie al progetto “La Sicilia che piace”, cofinanziato dalla Regione Siciliana Assessorato per le Attività Produttive pensato per la promozione dei sistemi produttivi siciliani.