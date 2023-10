DC Marsala: “Sosteniamo il settore zootecnico”

La Democrazia Cristiana di Marsala, rappresentata dal consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, si impegna a sostenere e promuovere il settore zootecnico.

“Questo settore è stato trascurato negli anni, ma grazie alla nostra determinazione e lotta costante, ha ottenuto importanti risultati e riconoscimenti – fa sapere Di Girolamo -. La DC di Marsala riconosce l’importanza della zootecnia per l’economia locale e per la sicurezza alimentare della comunità. Essa si impegna a creare le condizioni favorevoli per lo sviluppo e la crescita del settore. Ci poniamo come punto di riferimento e un alleato per il mondo zootecnico, supportandolo nella sua lotta per proteggere e promuovere i propri diritti e interessi”.