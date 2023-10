Tennistavolo: la ‘Lecocq’ di Marsala vince in casa contro Ausonia Enna

Prima vittoria nel Campionato nazionale serie B1 di Tennistavolo per la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala” che domenica, nella Palestra dell’Istituto Professionale “Cosentino” di via del Fante, ha battuto, la capolista TT Ausonia Enna con il risultato di 5-4, conquistando i primi due punti in classifica.

Match difficile, equilibrato ed in alcuni frangenti vietato ai deboli di cuore tra due formazioni orfane per problemi fisici di un giocatore per parte, che ha reso il confronto davvero appassionante per capitano Pasquale Titone che ha vinto il match decisivo contro Simone Costanzo. Nel big match, Eduardo Gonzales non batterà Konstantin Parapanov per 3-2 in una sfida che lo vedeva soccombere per 0-2 ed avrebbe dato agli ospiti il primo vantaggio di giornata, ma la classe cristallina dello spagnolo avrà la meglio sul bulgaro.