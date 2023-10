“Pink Lady”, a Trapani lo Sport si fa prevenzione ed inclusione

Si è conclusa la scorsa domenica presso il Circolo Tennis Trapani, il torneo di tennis femminile “Pink lady”, giunto quest’anno alla settima edizione e che rappresenta ormai uno degli eventi più importanti del panorama provinciale nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno.







La competizione ha visto prevalere la coppia formata da Enza Clemente e Valeria Caronia che in finale hanno avuto la meglio sul doppio composto da Anna Maria Maltese ed Anna Reale con il risultato finale di 9/6. L’edizione 2023, patrocinata dall’A.S.P. Trapani, si inserisce nell’ambito di una serie di progetti proposti ed attuati dall’Associazione Pink Lady APS, realtà associativa destinata a radicarsi nel territorio nell’ambito di iniziative dedicate alla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno.

L’evento finale ha accolto un’esibizione di wheelchair tennis di due atleti in carrozzina, allenati dal Maestro Francesco Gerardi, in doppio misto con ragazze “pink” a sottolineare il perfetto connubio tra sport, salute ed inclusione sociale.

E’ toccato al Presidente del Circolo Tennis Trapani, Dario Safina, fargli onori di casa e ringraziare tutti i partecipanti alla manifestazione sottolineando l’importanza del messaggio veicolato ed auspicando ulteriori iniziative in tal senso affinchè il messaggio possa raggiungere il numero più alto possibile di persone.

La parola è poi passata Dott. Ranieri Candura, responsabile del Centro Gestionale Screening dell’A.S.P. di Trapani che, nel suo intervento, ha sottolineato quanti passi siano stati fatti in termini di diagnosi precoce e quanto ciò sia essenziale per poter affrontare con le armi più efficaci a disposizione della medicina la patologia, ribadendo quanto ancora si debba e possa fare per una corretta cultura della prevenzione oncologica.

L’intervento conclusivo è stato appannaggio del Presidente dell’Associazione Pink Lady APS, Daniela Marino, con il ringraziamento alle ragazze Pink che hanno animato il torneo; ringraziamento esteso poi a tutti coloro che, con il loro contributo, la loro disponibilità e professionalità hanno dato spessore all’iniziativa, arricchendola di contenuti e che, in termini strettamente numerici, si è tradotta oltre 100 prenotazioni per la campagna screening presso il punto di contatto attivato in occasione dell’evento. Un risultato che ripaga l’impegno profuso e spinge l’Associazione Pink Lady a proseguire sulla strada tracciata in termini di prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno, una mission che continuerà ad essere perseguita con tenacia ed entusiasmo. L’appuntamento è per l’8 edizione del Pink Lady 2024.