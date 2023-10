Una marsalese a Miss Italia: è Anastasia Pellegrino

Si aprono le porte di un grande sogno per la marsalese Anastasia Pellegrino. La 22enne, che già aveva tentato la strada di Miss Italia nel 2019 e nel 2022, è giunta nella prefinale nazionale come seconda in Sicilia e Mirigliani – famiglia patron del famoso concorso di bellezza – ha offerto alla giovane Anastasia un passaporto per le prefinali nazionali di quest’anno.

“E’ una grande emozione per me essere finalista nazionale ed approdare a Salso Maggiore l’11 novembre con tante ragazze provenienti da tutta Italia – ci racconta la marsalese che oggi vive a Santa Margherita del Belice con la sua famiglia -; sin da piccola ero appassionata di moda come mia mamma e ho maturato il sogno di partecipare a Miss Italia”.





Negli anni Anastasia si è trasferita al nord per svolgere vari lavori e oggi, dopo il diploma al Liceo Artistico, aiuta la sua famiglia in un’attività commerciale, impegnandosi anche nell’e-commerce come indossatrice. “Ho avuto diversi ruoli in serie tv e spot, come quello di Dolce & Gabbana – rivela Anastasia Pellegrino -; il mio obiettivo e intraprendere la professione di modella e di attrice, vorrei iscrivermi all’Accademia di Cinema e chissà, magari un giorno realizzare un mio brand di moda visto che mi piace creare vestiti”.

Alla finale di Salso Maggiore Terme Anastasia indosserà la fascia di “Miss Sicilia 2023+” ed è possibile seguirla sul suo profilo Instagram anastasia_pellegrino.