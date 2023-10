Niente più processi, il reo Messina Denaro è morto

Con la produzione, da parte del pm della Dda di Palermo Gianluca De Leo, di un documento del Dap che attesta il decesso di Matteo Messina Denaro si è chiuso, oggi pomeriggio al Tribunale di Marsala, il processo avviato lo scorso 13 settembre al boss mafioso castelvetranese, morto lo scorso 25 settembre all’Aquila, per un tumore al colon. Un certificato di morte rilasciato dal Comune dell’Aquila è stato, invece, prodotto dall’avvocato Luca Bonanno, del foro di Palermo, difensore d’ufficio.

Matteo Messina Denaro era imputato sulla base di due indagini, “Annozero” sulle famiglie mafiose trapanesi e “Xydi” su quelle agrigentine, nelle quali il boss ex superlatitante era rimasto coinvolto, ma la cui posizione era stata stralciata in fase di udienza preliminare quando era latitante. Alla prima udienza, la presidente del collegio giudicante, Alessandra Camassa, aveva comunicato che al Tribunale era pervenuta una ‘rinuncia a comparire’ in udienza firmata dall’imputato.