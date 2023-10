Mazara onora Bartolomeo Marmoreo che ha rappresentato la Città alla Parigi-Brest-Parigi

“Siamo lieti di accogliere in Comune e di complimentarci con il nostro concittadino Bartolomeo Marmoreo, che ha portato in alto il nome di Mazara del Vallo alla Parigi-Brest-Parigi di cicloturismo pedalando per ben 86 ore di fila e percorrendo oltre 1200 km. Una grande impresa che si aggiunge al trionfo quest’anno nel campionato siciliano ‘Brevetto dei Normanni’. Bartolomeo dimostra che, anche se non si è più giovanissimi, con impegno e fatica si raggiungono grandi risultati nello sport e nella vita”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci accogliendo stamani a Palazzo di Città insieme al vice sindaco Vito Billardello l’atleta Bartolomeo Marmoreo che con l’equipe Chiraema ha centrato l’obiettivo ambizioso di completare in poco più di 86 ore la leggendaria Parigi-Brest-Parigi, il più grande evento cicloturistico al mondo che si svolge ogni 4 anni.

Donato a Marmoreo il crest cittadino con gli auguri dell’amministrazione di compiere altre prestigiose imprese sportive.