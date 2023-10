Il Marsala Futsal nei sedicesimi di Coppa, battuta Piazza Armerina

Il Marsala Futsal 2012 entra nei sedicesimi di Coppa Divisione. Una vittoria sul filo di lana tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport per gli uomini di Mister Vincenzo Giacalone che lottano con i denti per conquistare i sofferti 3 punti contro l’agguerrita Gear Piazza Armerina.

Primo tempo_ Marsala (questa volta in maglia gialla) e Gear mettono in campo un gioco ben equilibrato. Al 4’ minuto il portiere azzurro Marco Villa si trova spiazzato da un fortissimo tiro del ‘collega’ avversario Nicolas Cosenza che non trattiene, con Alessandro Patti che non riesce a salvare la palla dalla propria rete. E’ 1 a 0 per gli ospiti. Il Marsala ha ottimi guizzi soprattutto sulla fascia e lotta su ogni pallone. L’arbitro preferisce far giocare anche su un evidente fallo ospite ai danni di Gabriele Foderà: è da questa azione che il n. 10 Farinato tira dalla metà campo insaccando il pallone alle spalle di Villa per il 2 a 0. I padroni di casa non mollano: sul tiro centrale di Nicolas Valenti, il portiere non trattiene e Gabriele Foderà mette a segno il 2 a 1.

Secondo tempo_ La ripresa non inizia nei migliori dei modi per il Marsala. Da una bella azione di gruppo, la Gear segna il terzo goal con Noto al 2’ s.t.. Bisognerà attendere un minuto dopo quando su un tiro di Patti sfuggito alla difesa piazzese, De Bartoli regala una gran rete al pubblico lilybetano. Il 3 a 3 arriva con Valenti che su un recupero palla viene atterrato in area da Farinato: quest’ultimo rimedia un doppio cartellino e deve abbandonare il campo. E’ rigore per il Marsala e Gabriele Barcellona non fallisce. In questa fase di gioco è il gruppo di Mister Giacalone che fa la differenza e, dapprima da un’azione corale ne nasce il 4 a 3 di Valenti, poi il quinto goal azzurro arriva su un recupero palla di De Bartoli ma è autorete attribuita alla Gear.

Neppure gli ospiti demordono, si portano sulla metà campo avversaria e La Monica è facile a buttare la sfera in rete a pochi centimetri dalla porta dei padroni di casa. Il match termina sul 5 a 4 per il Marsala.

Il Dg Bruno Pantaleo a fine gara ha dichiarato, in perfetto stile fair play: “E’ stata una partita combattuta da entrambe le parti, con un’avversaria ostica. Possiamo dire però che puntare sul settore giovanile paga perchè la squadra sta dimostrando di avere giovani che sono il futuro del Calcio a 5 locale e non solo, il nostro funambolico Matteo De Bartoli. Voglio segnalare anche la sportività del nostro avversario e l’educazione che la società ha dimostrato nei nostri confronti e nel rispetto dell’impianto cittadino, lasciando il nostro spogliatoio pronto all’uso per i prossimi impegni. Sono questi gli avversari che ci auguriamo di incontrare nel nostro cammino”.

Per conoscere il prossimo avversario del Marsala bisogna aspettare il 24 ottobre, quando si terrà la gara tra Meta Catania e Sicurlube Futsal.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Gaspare Taormina e Marco Villa (P), Nicolas Valenti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Alessandro Patti, Marco Licari e Angelo Parrinello (laterali), Giorgio Emiliano, Alberto Taormina, Gabriele Barcellona, Francesco Ballatore.

Gear Piazza Armerina: Samuel Calì e Nicolas Cosenza (P), Manuel Amorelli, Salvatore Cosenza, Alessio Costa, Luca Farinato, Annas Haddouchi El Fount, Salvatore La Monica, Mattia Noto, Filippo Sanalitro, Nikolas Sanalitro, Mattia Maria Schillaci.

Marcatori: Foderà, De Bartoli, Barcellona e Valenti (MF), Cosenza, Farinato, Noto, La Monica (GPA).

Ammonizioni: N. Sanalitro, Haddouchi El Fount, Noto e Farinato (GPA), De Bartoli (MF)

Espulsioni: Farinato, Noto (GPA)