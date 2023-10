Il quartiere al centro, L’UE punta sul “Gaspare Umile” di Marsala

Giornata all’insegna dello sport nell’ambito dell’iniziativa “L’Europa nella mia regione”, dedicata a Marsala dopo l’intervento di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo aggregativo polivalente “Gaspare Umile” di via Istria, finanziato dalla Regione Siciliana con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020.

Il quartiere al centro, è l’identità che si è percepita nel quartiere marsalese, dove non è sempre stato facile fare sport e attività ludiche. Ma in questo posto le associazioni – come i Fenici del Rugby, il Marsala Calcio Femminile e Pega – hanno contribuito a creare un luogo in cui tutti si sentono parte integrante, come una famiglia. I lavori al Centro Polivalente furono completati già nel 2021 e ad oggi la struttura sportiva non ha mai chiuso le porte a nessuno, anzi, probabilmente la Città di Marsala deve qualcosa ai volontari. Tanto.

Oltre 200 giovani di varie scuole hanno presenziato ieri al campo che porta il nome di un grande atleta marsalese, che hanno potuto applaudire gli ‘sponsor’ dell’iniziativa, i mezzofondisti valdericini Ala e Osama Zoghlami. A fare gli onori di casa Marco Quattrociocchi (I Fenici): “Queste mura sono bellissime ma chi le gestisce deve avere una missione, la capacità di sfruttarli al massimo; sono i ragazzi stessi che puliscono gli spogliatoi, siamo noi che ci occupiamo della manutenzione”.

L’assessore alle Politiche Sociali Nuccia Albano non è mancata: “Sarà un punto di riferimento in più nel quartiere, a disposizione dei cittadini, una nuova occasione per stare insieme e usufruire di servizi. La Regione pone molta attenzione alle fasce più giovani che hanno maggiormente sofferto il periodo della pandemia”. Secondo l’assessore allo Sport cittadino Ignazio Bilardello “… qui si è completato il ciclo che vede la presenza di Comune, Regione, Europa”. “L’uso di fondi europei per progetti sociali e di riqualificazione urbana fa la differenza per le comunità locali e dimostra come ci sia una dimensione europea anche dietro l’angolo di casa”, ha afferma Matteo Salvai della Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione Europea. La giornata è continuata con dimostrazioni sportive e musica.