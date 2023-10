1ᵃ edizione della Sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce, aderiscono 17 aziende

Entusiasmo e partecipazione degli operatori agricoli campobellesi per l’organizzazione della 1ᵃ edizione della Sagra dell’Olio e dell’Oliva Nocellara del Belìce, che sarà promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, dal 3 al 5 novembre prossimi, con l’obiettivo di valorizzare il prodotto “principe” dell’economia di Campobello di Mazara, contribuendo al contempo alla promozione del territorio in chiave turistica.

Venerdì scorso (13 ottobre), nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Castiglione, del presidente del Consiglio comunale Piero Di Stefano, dell’assessore comunale all’Agricoltura Biagio Stallone e dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze, si è tenuta la prima riunione operativa con i titolari delle 17 aziende agricole che hanno aderito all’iniziativa: Società agricola Pisciotta; azienda agricola Moceri Giuseppe; F.lli Bascio s.n.c.; azienda agricola “Mizzica succo di olive” di Stinco Fabio; azienda agricola Gli ulivi di Gina; azienda agricola Mazì di Melchiorre Stallone; Agripantel di Andrea La Rosa; Keolive; azienda agricola Cudia Antonino; azienda agricola di Tramontana; azienda agricola di Indelicato Fabio, Agricoltura biologica Tancredi Leonardo; Oleificio Isgrò; Bio-agroalimentare Ingoglia; azienda agricola Pulaneo Maria; azienda agricola Vitù e Agricola Pisciotta.

È intervenuta all’incontro anche la legale rappresentante dell’associazione Arcadia, Lina Stabile, progettista e partner attiva della sagra, che vedrà anche la collaborazione delle associazioni campobellesi Pro Loco Costa di Cusa, Raggio di Sole, Gandhi, nonché il coinvolgimento dell’I. C. Pirandello – S. Giovanni Bosco.

Durante la riunione sono stati condivisi i dettagli organizzativi del programma della sagra, che si articolerà in 3 giornate:

1) Venerdì 3 novembre

– ore 16:30, ex chiesa dell’Addolorata, inaugurazione della mostra “Sua Eccellenza Nocellara del Belice”, esposizione degli oli e delle olive prodotte e confezionate dalle aziende campobellesi:

– ore 18, Cine Teatro Olimpia, convegno “Olio nostro” con l’intervento di alcuni referenti di Città dell’Olio e del consorzio di tutela IGP Sicilia.

2) Sabato 4 novembre

– Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio;

– Ore 10:30, Cine Teatro Olimpia, “Pane, olio e…” esperienze sensoriali e didattiche a cura di Città dell’Olio;

– Ore 18, ex chiesa dell’Addolorata, cooking show con Beppe Giuffré;

3) Domenica 5 novembre

– Ore 9, inaugurazione della sagra e apertura degli stand; per tutta la giornata degustazione di prodotti tipici, giochi per bambini, spettacoli itineranti, etc.

– Ore 9-13 “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio.