A due trapanesi menzione al Premio Architetto Italiano 2022

Riconoscimento nazionale a due architetti trapanesi. Vito Maria Mancuso e Giuseppe Todaro hanno ricevuto, infatti, la menzione al Premio Architetto Italiano 2022 giunto alla settima edizione e curato dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

La cerimonia avverrà il prossimo 27 ottobre a Palazzo Brancaccio, nello Spazio Field, a Roma, dove verrà organizzata la Festa dell’Architetto 2023.

I due professionisti hanno candidato al Premio il concept di Landart Architettura per la Pace/Architecture for Peace, organizzato dalla Fondazione e Ordine degli Architetti di Trapani all’interno di Architects meet che si è svolto a Selinunte nel giugno dell’anno scorso. Una azione collettiva di disegni per la pace che ha visto più di 100 architetti del Paese, e non, esprimersi contro la guerra in Ucraina con il sottofondo della musica elettronica del Maestro Alfredo Giammanco e il paesaggio del Parco Archeologico di Selinunte.

La giuria del VI Premio Architetto italiano, presieduta dall’architetto portoghese Gonzalo Byrne, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti Portoghesi, ha menzionato il team trapanese per la capacità anche di un piccolo progetto estemporaneo, quale espressione di impegno civile dell’Architettura.