Luca Impiccichè dell’ASD Garibaldina all’UC Sampdoria

L’ A.S.D. Polisportiva Garibaldina annuncia il passaggio del portiere classe 2010 Luca Impiccichè all’UC Sampdoria. Nuovo approdo nel calcio professionistico per un tesserato della Garibaldina (il 40° nella storia della società) dopo quello di Vivona al Palermo definito a luglio. Impiccichè è figlio di Michele, ex capitano e del Marsala 1912. Il giovane portiere lilybetano ha fatto tutta la trafila con la Garibaldina, partendo dai “Piccoli Amici” all’età di 5 anno fino ai 12 anni nella categoria “Giovanissimi”, per un percorso di crescita umana e calcistica.