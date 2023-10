Il Trapani Calcio cala il poker in casa alla Locri

L’FC Trapani 1905 ha ospitato allo Stadio Provinciale, davanti a oltre 5mila spettatori, la Locri per l’ottava giornata del Campionato di serie D e non ha disatteso una grande prestazione.

Non è stato della partita il capocannoniere del girone, Andrea Cocco, che, in occasione della sfida vinta contro il Canicattì, ha riportato una elongazione muscolare alla coscia sinistra. Il tecnico Torrisi ha fatto affidamento su Samake, reduce da una doppietta.

Il Trapani è subito protagonista in campo e al 12′ Kragl passa corto per Balla, che, a tu per tu con il portiere viene fermato da Spagnulo e al 23′ tiro da fuori area di Marigosu che finisce di poco a lato dalla porta avversaria. Al 26′ Ba prova la rovesciata e Davide Aquino colpisce con la mano. Rigore per il Trapani che Kragl non fallisce. E’ 1 a 0. Al 44′ Kragl ci riprova questa volta da 30 metri trasformando la sfera nel 2 a 0.

Nella ripresa Trapani sempre avanti questa volta con Samake. Al 64′ rete annullata per il Trapani. Marigosu sul calcio di punizione prova la conclusione, in ribattuta di Spagnulo, Acquadro insacca a rete, ma è fuorigioco. Il tris granata arriva al 76′ da un’azione nata dal recupero di Ba, che lancia poi in rete Balla e al 90’+4′ poker dei granata: in contropiede Mascari mette a segno l’assist di Samake. Il Trapani batte il Locri 4 a 0.

Tabellino di gara

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino (89′ Pipitone), Cristini, Sabatino, Morleo; Acquadro (89′ Cangemi), Ba; Kragl (84′ Gagliardi), Marigosu (78′ Crimi), Balla (80′ Mascari); Samake. A disposizione: Tartaro, Guerriero, Redondi, Sparandeo. All.: Torrisi.

LOCRI (4-3-3): Spagnulo; Pasqualino (80′ Cuzzilla), Aquino V., Aquino D. Pipicella (53′ Ouattara); Morrone (65′ Coluccio), Diakhate, Bova; Pappalardo (49′ Di Venosa), Buzzi, Catalano (80′ Bruzzese). A disposizione: Lanziani, Greco, De Leonardis, Moreira. All.: Panarello.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone (Liotta-Caricati).

MARCATORI: 27′ rig. 44′ Kragl, 76′ Balla, 94′ Mascari.

Ammoniti: Diakhate, Pasqualino, Buzzi (L); Balla (T).