Poste cerca oltre 5.600 dipendenti, in Sicilia 454 a tempo determinato

Poste Italiane assumerà a tempo determinato 5.690 dipendenti, 454 dei quali sono previsti in Sicilia. Secondo quanto riportato dal sindacato Failp Cisal, le assunzioni dovrebbero avvenire nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023.

Gli impiegati si occuperanno principalmente del recapito e dello smistamento della posta. Nello specifico, 5.187 saranno incaricati del recapito postale e 503 della produzione.

Nell’Isola si cercano soprattutto persone che lavorino come portalettere. I contratti avranno una durata di circa 3-4 mesi. Le province di assegnazione saranno stabilite in base alle esigenze aziendali.

I requisiti per essere assunti sono i seguenti: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Si può fare domanda accedendo al sito delle poste italiane (clicca qui).