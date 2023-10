Petrosino: al via i lavori della minirotatoria

Hanno preso il via i lavori di realizzazione della minirotatoria nell’intersezione tra le vie Ugo la Malfa, Gianinea, Pio La Torre e Leonardo da Vinci a Petrosino.



Il principale obiettivo di questo progetto è ridurre i tempi di attesa per i conducenti e aumentare la sicurezza stradale. La minirotatoria dovrebbe consentire una circolazione più fluida e anche l’impatto ambientale ne trarrà vantaggio: minor rumore e inquinamento rispetto agli incroci con semaforo. I lavori dovrebbero concludersi entro Gennaio 2024.



“È con grande soddisfazione che annunciamo l’avvio dei lavori per la realizzazione di una minirotatoria nella nostra comunità – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l’Assessore Antonella Pipitone – questo progetto rappresenta un passo importante verso un miglioramento significativo della circolazione stradale, nonché una maggiore sicurezza per tutti i residenti e gli utenti della strada. Comprendiamo che la fase di costruzione potrebbe causare disagi temporanei, ma stiamo lavorando per ridurli al minimo e per garantire che tutto si svolga il più agevolmente possibile. Nel corso di questo progetto, ci impegniamo a rispettare le normative ambientali e a lavorare per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente circostante. La nostra priorità è la realizzazione di una minirotatoria sicura e sostenibile”.