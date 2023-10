Eccellenza: Mazara sconfigge l’Aspra 2 a 1 a Misilmeri

Primo successo in Campionato di Eccellenza valevole per la 6ª giornata, per il Mazara che a Misilmeri sconfigge l’Aspra con il risultato di 1-2.

Primo tempo: Buona occasione in avvio per il Mazara, Elamraoui porta palla fino all’area avversaria e allarga per Kari, palla troppo lunga. Al 4’ lancio in avanti per Lentini che conclude col destro, si oppone De Miere. Un minuto dopo, Marrone prova col destro dal limite, Cassano in tuffo mette in corner. Al 10’, Aspra pericoloso in ripartenza, palla per Costantino che arriva a tu per tu con Cassano che salva i suoi. Tre minuti dopo, Mazara in vantaggio: Ricciulli gestisce la ripartenza, la palla finisce a Lentini che col sinistro incrocia e fa 0-1. La reazione dei padroni di casa è in un sinistro di Giglio che finisce alto. Al 21’ il pari gialloverde un tiro da fuori viene respinto da Cassano, Marrone si avventa sul pallone e ribadisce in rete. Tre minuti dopo, cross in mezzo per Marrone che colpisce di testa, palla di poco fuori. Dopo il cooling break, tentativo di Giglio in girata, palla fuori. I ritmi si abbassano per via del caldo, nel finale Baiata cade male in seguito a un contrasto e lascia il campo in ambulanza. Dopo otto minuti di recupero si va al riposo sull’1-1.

Secondo tempo: In avvio di ripresa, Aggio rileva l’infortunato Baiata. Mazara che prova ad alzare il baricentro, l’Aspra invece cerca la ripartenza, affacciandosi in avanti con Marrone. Al 58’ Lentini prova un destro al volo, palla sull’esterno della rete. Dall’altra parte, ripartenza gialloverde, salva tutto Ricciulli. Al 62’, Cannia mette in mezzo per Lentini che ci prova, la palla viene ribattuta e poi il sinistro di Elamraoui termina alto. Quattro minuti dopo, gialloblù in vantaggio: Bari ci prova da fuori, respinta di De Miere e Ricciulli ribadisce in rete. Al 75’ i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione di Barbera. Poco dopo Mazara vicino al tris: Aggio scappa sulla destra e prova il mancino a giro, palla di poco alta sopra la traversa. Nuovo tentativo di Aggio al 79’, stavolta il sinistro è debole. All’87’ canarini nuovamente vicini al tris con un sinistro a giro di Panzeri che si infrange sul palo. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro sancisce la fine del match: Mazara batte Aspra 2-1.

Tabellino di gara

Aspra: De Miere, Piscopo, Tarantino, Costantino (88’ Clemente), Palazzo, Priola, Nicosia (81’ Santaguida), Corso, Barbera, Giglio, Marrone. A disp.: Crisafulli, Marciante, La Russa, Mazzotta, Palmeri, Di Paola, Pitrotto. All. Correnti

Mazara: Cassano, Benivegna, Marchese (44’ Cannia), Bari, Baiata (46’ Aggio), Pirrello, Ricciulli, Vellutato (63’ Panzeri), Lentini, Elamraoui, Kari (63’ Barbieri). A disp.: Giacalone, Veltri, Giangrasso, Calderone, Koffi. All. Asaro.

Arbitro: Alessio Lazzara della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

Assistenti: Salvatore Nigrelli (Barcellona Pozzo di Gotto) e Christian Pino (Barcellona Pozzo di Gotto)

Marcatori: 13’ Lentini, 21’ Marrone, 66’ Ricciulli.

Espulsi: al 75’ Barbera (A) per gioco scorretto.

Ammoniti: Benivegna (M), Bari (M), Cannia (M), Lentini (M), Corso (A). Recupero: pt 8’, st 5’.