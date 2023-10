Buona la prima in B per il Marsala Futsal che vince sul Gela

Il Marsala Futsal 2012 non si fa trovare impreparato davanti al numeroso pubblico del Palazzetto dello Sport lilybetano contro il Città di Gela, per la prima di Campionato di serie B Calcio a 5. I ragazzi di Mister Vincenzo Giacalone hanno conquistato tre vittorie in tre gare tra Coppa Divisione e Campionato.

Primo tempo_ L’esordio vede una bella azione appannaggio dei padroni di casa con il temibile Jorge Tendero che fa sentire subito agli avversari di che pasta è fatto. Un minuto dopo, è Gabriele Barcellona che per ben due volte si fa parare da Biasco. Il Marsala c’è e fa scuotere subito la porta degli ospiti: al 2’ minuto da un’azione corale, Barcellona arpiona il pallone indietro per Tendero che mette in rete il primo goal della partita.

Al 5’ è sulla ripartenza di Barcellona che il Marsala trova la seconda rete con Pierro che, con una falcata, la insacca dietro le spalle del portiere avversario.

Due minuti più tardi, su l’uno-due di Matteo De Bartoli e Gabriele Foderà, quest’ultimo passa la palla di tacco al solito Tendero che non sbaglia: è 3 a 0.

In questa fase di gioco solo qualche fallo da ammonizione imprime un pò di tensione in campo. Il Gela non impensierisce il Marsala almeno fino al 16’, quando da un rimpallo su Pierro, sfrutta l’occasione con un tocco di palla di Tendero che finisce dritto nella porta difesa da Taormina (Pacioni non è riuscito a recuperare e ad essere in campo).

Secondo tempo_ L’azzurroBarcellona riparte in contropiede, vede Tendero sotto porta e non ci pensa due volte a passargli la sfera: lo spagnolo mette a segno la quarta rete al 2’ s. t. Bisognerà attendere il 12’ per il 5 a 1 dei padroni di casa: per un rimpallo nella difesa gelese, il duo Patti-Tendero non fallisce grazie al gioiellino iberico. Un minuto più tardi sulla destra Barcellona in contropiede fa nascere l’uno-due di Pierro e Tendero che ancora una volta a pochi centimetri dalla porta difesa da Biasco sa cosa fare per il 6 a 1.

Jorge Tendero – foto di Francesco De Simone

Da qui in poi, la stanchezza e il caldo collaborano per sfiancare gli azzurri che hanno dato tutto e il Gela punisce il Marsala per ben 3 volte in 2 minuti: al 16’ Caglià centralissimo la mette in rete senza batter ciglio; al 17’ i gelesi la spuntano sulla fascia e De Sousa non sbaglia il 6 a 3; pochi secondi dopo, da un anticipo su Barcellona nasce la ghiotta occasione per Caglià che ancora una volta con un tiro centrale non si fa parare da Taormina. La gara termina 6 a 4 per il Marsala.

La prossima sfida degli azzurri è al Palasport cittadino in Coppa Divisione, martedì 17 ottobre, ore 19, contro la Gear Piazza Armerina. Si tornerà in Campionato sabato 21 sul campo del Mazara Futsal.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012 – Città di Gela: 6-4

Marsala Futsal 2012: Gaspare Taormina e Marco Villa, Giuseppe Costigliola, Vito Pizzo, Giorgio Emiliano, Nicolas Valenti, Jorge Tendero (2’, 8’ p.t., 2’, 12’, 13’ s.t., autogoal al 16’ s.t.), Christian Pierro (5’ p.t.), Gabriele Barcellona, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli. Coach: Vincenzo Giacalone.

Città di Gela: Bianco, Azzolina, Marchese, Brasile, Di Bartolo, Caglià (16’, 17’ s.t.), Jony Da Sousa (17’ s.t.), Genati, Ruvio, Di Stefano, Fecondo. All. Mirko Fausciana.

Marcatori: Tendero (M2’, 8’ p.t., 2’, 12’, 13’ s.t., autogoal al 16’ s.t.), Pierro (M, 5’ p.t.); Caglià (G 16’, 17’ s.t.), Da Sousa (G 17’ s.t.).

Arbitri: Andrea De Luca, Antonino Mandaradoni e Claudio Martinico (crono).

Ammoniti: Brasile, Di Bartolo, Caglià