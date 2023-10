L’Itet Garibaldi di Marsala organizza un seminario di “Orientamento alle professioni giuridiche”

L’ITET Garibaldi prosegue le attività della didattiche oriente 2023/24 con due giornate di “Orientamento alle professioni giuridiche” che si sono svolte il 12 e il 13 ottobre presso la Sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro.

l’Istituto pone in essere un orientamento inserito nelle attività formative offerte dalle scuole declinando la didattica in chiave orientativa, organizzandola cioè a patire dalle esperienze degli studenti e dalla personalizzazione dei percorsi.

Si è posto l’accento sullo sviluppo delle competenze di base e trasversali . “Dopo “La settimana dell’economia” – dichiara la dirigente Loana Giacalone – il focus è stato spostato sulle professioni di area giuridica per proporre agli studenti gli sbocchi professionali attineneti ai percorsi giuridici.

Il primo giorno, dopo i saluti istituzionali, hanno relazionato la Commissario Capo Noemi Gennaro, Vicedirigente del commissariato di Marsala; Vincenzo Menfi, Comandante dei Vigili Urbani di Marsala, Giuseppe Spada, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, Francesco Angileri, Amministratore dei servizi informatici del Tribunale di Marsala.

Il giorno 13, è stata la volta di Marcello Saladino, Presidente Sezione Penale del Tribunale di Marsala Giuseppe Amato, DireGore generale provinciale INPS Trapani; Antonino Rizzo, Avvocato INPS; Antonio Macchia, Consulente della protezione sociale INPS; Alfonso Cascoschi, commercialista e consulente del lavoro.

Si è trattato di un ulteriore passo per aiutare gli studenti nella costruzione del loro futuro; le attività orientative non sono solo un veicolo per la scelta di un corso di studi dopo il diploma, ma anche un mezzo per accompagnare lo studente in una crescita globale.

In tal modo, saranno messi nella condizione di essere consapevoli di sé stessi, della propria personalità, potenzialità, delle proprie aspirazioni.”.