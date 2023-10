Israele e Palestina: la solidarietà della Cgil Trapani e dell’Anpi

“Fermiamo la guerra e riabbracciamo la pace”. È l’appello che la Cgil e l’Anpi di Trapani lanciano per sensibilizzare l’opinione pubblica e per condannare il brutale attacco di Hamas contro la popolazione israeliana. La Cgil e l’Anpi di Trapani si uniscono alla condanna per la brutale aggressione di Hamas contro la popolazione civile israeliana e, in particolare, contro anziani, bambini e donne, in spregio a ogni senso di umanità e civiltà.

Cgil e Anpi ribadiscono, inoltre, la condanna a ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese che israeliana, e auspicano un intervento immediato delle Nazioni Unite al fine di fermare questa “escalation bellica”, nata da una situazione di occupazione e di conflitto lasciata deteriorare nel silenzio della comunità internazionale.

Un appello, infine, è rivolto alle Amministrazioni comunali, al mondo dell’associazionismo e del volontariato affinché si dia vita a iniziative e manifestazioni in cui emerga la ferma volontà di fermare questa spirale di morte. Per Cgil e Anpi è necessario agire subito, in contrapposizione a chi, invece, vuole distruggere con la violenza, con l’aggressione, con l’occupazione e con l’assedio la possibilità della convivenza e di un futuro di pace per tutto il Medio Oriente.