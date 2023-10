Domenica di fuoco in Sicilia, prolungata l’attività di pattugliamento incendi

Sabato giornata di incendi che hanno raggiunto il picco massimo domenica. Le temperature non aiutano da un canto, dall’altro non mancano le azioni dolose.

Arrivano così a 22 gli incendi divampati in Sicilia nella sola giornata di ieri. Per tutto il giorno sono stati impegnati i mezzi aerei e le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della Protezione Civile.

La provincia più colpita è quella catanese con 7 incendi. Poi quattro a Palermo e tre in nelle province di Caltanissetta, Enna, Messina, due ad Agrigento e uno a Trapani, a Gibellina in contrada Scannagrillo.

Per questo la Protezione Civile ha prolungato l’attività di pattugliamento, avvistamento e supporto al contrasto incendi. “Premesso che – affermano dalla DRPC Sicilia – nella Regione Siciliana la Campagna AIB 2023 si conclude il prossimo 15 ottobre; le previsioni meteorologiche per la settimana successiva prospettano per il sud Italia e per la Sicilia il persistere di temperature più alte delle medie stagionali e, localmente, venti anche forti, condizioni che potrebbero mantenere alta la suscettibilità dell’innesco degli incendi e della loro propagazione; si dispone, a partire dal 16 ottobre e fino al 21 ottobre su tutte le province della Regione, il prolungamento delle attività di pattugliamento, avvistamento e supporto al contrasto degli incendi già affidate alle OOdV nel corso della Campagna AIB;Il personale del DRPC Sicilia proseguirà, di conseguenza, sia le attività correlate alla gestione del volontariato così impegnato e sia le attività di raccordo operativo con la SORIS, i Sindaci, le Prefetture, gli Ispettorati Ripartimentali del CFRS e i Comandi provinciali del CNVVF“.