Guida in stato di ebbrezza ed armi vietate, 5 denunce nel trapanese

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di controlli alla movida eseguiti nel fine settimana appena trascorso, hanno denunciato 5 persone per vari reati e segnalato alla locale Prefettura 9 persone per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

