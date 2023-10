A Petrosino si inaugura l’Emporio Solidale nei nuovi locali dell’ex Centro Diurno

Oggi, domenica 15 ottobre, alle ore 17, l’Auser Volontariato di Petrosino inaugura, nei nuovi locali presso l’ex Centro Diurno del Comune di Petrosino, l’Emporio Solidale.

L’Emporio, costituito grazie al sostegno di Fondazione con il Sud al Progetto “InteRigenerazione tra solidarietà e Cultura” non rappresenterà solo uno spazio per donare alimenti, abbigliamento o giocattoli alle persone bisognose, ma servirà anche per offrire compagnia telefonica, ascolto, laboratori creativi, soprattutto alle persone fragili in un rapporto intergenerazionale tra giovani e anziani.

Alla manifestazione domenica pomeriggio, sarà presente l’Artista Fabio Ingrassia che ha realizzato un quadro raffigurante Padre Biagio Conte e che sarà affisso presso la sede dell’Emporio.

Nel mese di luglio scorso, la sede fu oggetto di vandali.