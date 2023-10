Minardo “Bene accordo con Lombardo, ora apriamo a civici e moderati”

PALERMO (ITALPRESS) – “Alle elezioni europee ciascun partito del centrodestra correrà per prendere un voto in più cercando anche di dare ospitalità alle forze politiche di rilevanza regionale. Forza Italia legittimamente potrà accogliere chi vuole mentre la Lega che si è federata con gli Autonomisti, si candida a diventare un punto di riferimento per i movimenti civici e territoriali ma anche per tutti quei moderati delusi dai terzi poli e dai centrini” lo dice il deputato della Lega e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo in una intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Sicilia.

Foto: ufficio stampa Nino Minardo

