Il Mazara cambia allenatore e ds, in arrivo Totò Tedesco e Giuseppe Scarcella

La società Usd Mazara comunica di aver scelto la nuova guida tecnica per la prima squadra e il nuovo direttore sportivo. Si tratta rispettivamente di Totò Tedesco e di Giuseppe Scarcella, che ricopriranno i rispettivi incarichi a partire dalla prossima settimana, dunque dopo la trasferta di domani dove in panchina siederà ancora mister Salvatore Asaro.

Entrambi saranno presentati in conferenza stampa martedì 17 ottobre alle ore 18.30, al termine del primo allenamento della prossima settimana.

Salvatore Tedesco, classe ’70, ha iniziato la carriera da calciatore nelle giovanili dell’Elenka Tommaso Natale. Poi veste la maglia del Mazara dalla stagione 1986/87 fino al 1992, lasciando un buon ricordo di sé ai tifosi canarini. Dopodiché veste le maglie di Trapani tra C2 e C1, Perugia e Lucchese (con le quali colleziona anche alcune presenze in Serie B).

In carriera ha anche vestito le maglie di Alessandria, Marsala, Gela, Gualdo, Vittoria fino alle ultime esperienze con le maglie di Akragas, Alcamo, Nissa e Bagheria. Qui comincia la sua carriera da allenatore, ricoprendo il ruolo di allenatore-giocatore, poi ricopre il ruolo di allenatore in seconda per suo fratello Giovanni nelle esperienze a Malta e a Dubai. In Italia ha ricoperto il ruolo di vice-allenatore anche all’Igea Virtus, in C2, mentre in panchina ha guidato il Capaci e lo scorso anno l’Alcamo, in Promozione.

Giuseppe Scarcella, anche lui classe ’70, ha iniziato la sua esperienza calcistica come responsabile del settore giovanile della Noir, società affiliata con l’Ascoli Calcio, dove figuravano circa 300 iscritti. Dopodiché la fusione con il Dattilo, società con la quale ha cominciato a lavorare per la prima squadra ricoprendo anche il ruolo di ds e figurando tra i protagonisti degli ottimi risultati raggiunti dalla società, che dopo la prima stagione in Eccellenza, ha sempre centrato i play off.

Tra i traguardi raggiunti, la promozione in Serie D dei biancoverdi e l’esperienza da direttore sportivo del Trapani. Lo scorso anno, Scarcella era già stato direttore sportivo del Mazara. Quest’anno aveva cominciato la stagione con l’Unione Sportiva Mazara 46, da cui si è recentemente separato. Adesso la sua seconda esperienza con la società canarina.