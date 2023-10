Incidente sulla A29 Alcamo-Trapani, 4 i feriti

È di 4 feriti il bilancio di un incidente che ha coinvolto due veicoli sulla A29 Alcamo – Trapani nei pressi del km 17,000, in direzione Alcamo. Il tratto interessato dall’incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico, con una deviazione sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria a Fulgatore che man mano sta per essere ripristinata.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Riaperta al transito la sola corsia di sorpasso nel tratto interessato dall’incidente. Nel frattempo proseguono le attività necessarie per la riapertura al traffico della corsia di marcia.