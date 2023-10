Foe, da Mazara al palco di X Factor: esperienza breve ma intensa. VIDEO

Un giovane mazarese sul palco di X Factor. Si tratta di Samuele Barracco in arte ‘Foe’. Sul palco di X Factor 2023 – su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – si presenta con una cover chitarra e voce di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini. La sua esibizione è così convincente che gli vale 4 sì dai giudici e il passaggio alla fase successiva di selezione, i Bootcamp.

GUARDA IL VIDEO

È andata in onda giovedì 12 ottobre la seconda puntata dei bootcamp e i giudici hanno scelto 12 concorrenti per ogni squadra; soltanto 6 sono passati alla fase successiva, gli homevisit.

Il cantautore mazarese, selezionato nella squadra di Ambra Angiolini, ha portato sul palco una cover di Brunori Sas dal titolo “Canzone contro la paura“. Come nella prima puntata di audition, Samuele ha dimostrato di essere un bravo musicista e di mettere nella musica e nelle canzoni che canta passione e sentimento.

Ma non è stato scelto perchè, secondo quanto affermato dalla stessa Ambra, “non scrive brani suoi”. Ma il ragazzo si farà. E’ bravo.

Nel 2020 un altro interprete mazarese arrivò alla fase 2 dei Bootcamp, ovvero Roccuzzo: