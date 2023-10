Alcamo per giovani, la Cittadella sarà un “Hub” innovativo

Ieri pomeriggio, presso la Cittadella dei Giovani, si è tenuto un tavolo tecnico cui hanno partecipato insieme al sindaco Domenico Surdi, i dirigenti scolastici Mione per l’ITET G. Caruso, Provenza per l’istituto comprensivo Bagolino, il prof Munna per l’ITS EMPORIUM, il presidente della CNA TRAPANI Orlando, il prof Ferrarella per il Gal Golfo di Castellammare, referenti di tutti i progetti innovativi quali il Co.Art, LivingLAb, etc. Durante l’incontro è stato sottolineato il ruolo della Cittadella dei Giovani “Alcamo Città Hub” quale polo di innovazione, attrattivo per i giovani e aperto a tutti coloro che desiderano esplorare l’innovazione tecnologica.

“Alcamo Città Hub” nasce nell’ambito del progetto CO.ART finanziato dal programma ENI Italia Tunisia 2014-2020 e vuole essere un incubatore d’impresa unico nel suo genere che combina tradizione ed innovazione, offrendo una piattaforma dedicata alle PMI, giovani imprenditori, studenti, donne e artigiani per trasformare idee in progetti concreti, attraverso percorsi formativi gratuiti.

Uno degli elementi di Alcamo Città Hub è l’avvio del servizio di coworking, uno spazio di lavoro condiviso per la collaborazione di conoscenze tra aziende provenienti da diversi ambiti, infatti molte delle innovazioni di oggi nascono dalla sinergia tra campi diversi e dalla combinazione di idee apparentemente distanti tra loro.

Altro elemento importante è l’avvio di una piattaforma di e- commerce /Marketplace, una piattaforma online che offre a imprenditori, artigiani e talenti locali la possibilità di presentare e vendere i loro prodotti e servizi; un luogo virtuale dove la creatività e l’innovazione incontrano la domanda del mercato, sostenendo così la crescita economica della comunità locale.