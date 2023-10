Week end di sport a Marsala tra calcio e basket

Week end di sport a Marsala. La Pallacanestro Marsala giocherà la prima in casa del Campionato di serie C oggi alle ore 18 al Palamedipower di via della Gioventù. A sfidare i lilybetani sarà la Basket Caltanissetta. Sempre oggi si scende in campo al Palasport San Carlo per la prima assoluta del Campionato di serie B di Calcio a 5 Girone H, con il Marsala Futsal 2012 che sfiderà il Gela alle ore 16.

Domani, 15 ottobre, alle ore 15.30 il Marsala Calcio si troverà in trasferta contro il Casteltermini che occupa la quarta posizione in classifica contro la penultima degli azzurri di Mister Brucculeri. In Prima Categoria l’Atletico Marsala giocherà sempre domani allo Stadio Municipale di Petrosino contro la Polisportiva Salemi, mentre la Primavera Marsala si ritroverà in trasferta a sfidare la Margheritese 2018. In entrambi i casi si scenderà sul prato alle ore 15.30.

In seconda Categoria, domenica di calcio anche per il Galactic Academy, al Comunale di contrada Paolini alle 15.30, contro il Delfini Sporting Arenella. Pausa invece per la Gensacom Marsala Volley che tornerà in campo il 21 ottobre per la seconda giornata del Campionato di B1, quando contro il Terrasini.