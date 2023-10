Vigili urbani a Strasatti, il distaccamento rischia la chiusura. Video

Il consigliere Antonio Vinci: “Il sindaco non risponde e scarica la responsabilità sul Consiglio”.



Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Marsala che si è tenuta lo scorso 11 ottobre, si sono affrontate le tradizionali interrogazioni che altro non erano che il seguito della riunione precedente. Stavolta però, come annunciato, era assente il sindaco di Marsala, fatto che ha sempre generato malumori tra i consiglieri che si sono visti rispondere dagli assessori e dalla vice sindaca. Diversi gli argomenti trattati, dalla carenza di erogazione idrica fino alla strutture scolastiche e sportive che presentano diverse problematiche. Un argomento, dopo diversi anni, è stato affrontato per la prima volta. A farsene promotore, il Consigliere comunale Antonio Vinci.

GUARDA LA VIDEO-INTERVISTA:

Consigliere, lei ha sollevato in Aula la questione relativa al distaccamento dei Vigili urbani di contrada Strasatti. Di cosa si tratta?

“Premetto che il problema si trascina da anni. Si sono succedute diverse Amministrazioni comunali ma anche l’attuale sta facendo la sua parte”.

Nello specifico qual è la vicenda?

“Nella sede degli uffici comunali nel pieno centro di Strasatti, accanto all’Ufficio Anagrafe, ormai da diversi anni c’è un Distaccamento dei Vigili urbani. Naturalmente i Vigili dovrebbero usarlo come punto di partenza per svolgere le loro funzioni esternamente nelle contrade che vanno da Terrenove-Bambina a Strasatti e che costituiscono una sorta di comune perché in zona vivono circa 15 mila abitanti. Invece, malgrado le ripetute iniziative di alcuni consiglieri dell’area, nel tempo la presenza degli uomini della Polizia Municipale si è talmente assottigliata che oggi spessissimo, non solo non vi è un’adeguata presenza nel territorio, ma nel Distaccamento c’è solo un impiegato amministrativo”.

Il personale, seppur esiguo, che dovrebbe essere lì distaccato, secondo le sue informazioni, perchè non svolge il servizio in quelle zone?

“Probabilmente è la riduzione del personale in servizio del Comando di via Ernesto Del Giudice a generare questa situazione. Di certo, spesso chi viene assegnato al servizio di controllo del territorio di Strasatti, per esigenze sopravvenute, viene distaccato altrove”.

Sappiamo che i cittadini della zona si sono recentemente lamentati con l’Amministrazione.

“Nei giorni scorsi, il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha tenuto un incontro con gli abitanti della zona Sud della Città in una scuola del quartiere. Erano stati invitati tutti i consiglieri comunali, io ero presente assieme a pochissimi colleghi, ma i cittadini erano numerosissimi ed hanno posto diverse domande e sollevato problematiche relative alla zona. Tra gli argomenti trattati c’è stato questo: la presenza sul territorio, o per meglio dire all’assenza, dei Vigili urbani, che ormai in pratica non svolgono più servizio autonomo ma quando accade qualcosa e deve essere qualcosa di veramente serio, vengono inviati dal Comando centrale. Quello che più mi ha colpito e che ho sollevato nel mio intervento in Aula, è stata la risposta che il sindaco ha fornito ai cittadini: ‘attendiamo l’approvazione del Bilancio per comprendere meglio come utilizzare la sede distaccata del Comando’. Si tratta di una furbata politica, un modo per scaricare le responsabilità future al Consiglio comunale che con la vicenda non ha nulla a che fare. Il sindaco piuttosto deve dirci se e come il servizio di Distaccamento debba continuare ad esistere a Strasatti oppure se è intenzione dell’Amministrazione di chiuderlo definitivamente.