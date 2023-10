A Trapani nasce un servizio per i disturbi del comportamento alimentare…

Nasce un servizio pastorale per i disturbi del comportamento alimentare. Con la benedizione del vescovo Pietro Maria Fragnelli infatti un gruppo di professionisti del territorio della Diocesi ha deciso di mettersi gratuitamente a disposizione di coloro che stanno attraversando il tunnel di quei disturbi dell’alimentazione che, secondo i dati, dopo la pandemia sono in netto aumento non solo tra gli over 30 ma anche sotto i 13 anni.

Il servizio si chiama “La casa dell’amore” e risponde ad una linea telefonica dedicata che, in maniera riservata, ascolta, accoglie e valuta il miglior percorso possibile grazie alla disponibilità gratuita di persone in carne ed ossa: un equipe multidisciplinare formata da un medico, uno psicologo-psicoterapeuta e un dietista.

“La visita pastorale mi offre l’opportunità di constatare da vicino le situazioni di difficoltà, a volte drammatiche, delle famiglie e in particolare dei problemi legati alla crescita e ai disturbi alimentari – dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli – Ringrazio pertanto i professionisti che si sono resi disponibili per questo servizio pastorale rivolto a chi soffre di anoressia o bulimia. Il titolo ‘la casa dell’amore’ vuole evidenziare subito che queste persone, in qualsiasi situazione di vita si trovino, non sono sole e che tutta la chiesa desidera accompagnarle sui passi della rinascita certi che per noi non c’è situazione che non possa essere accolta, non c’è persona che non sia amata con tutte le sue fragilità”.

La casa dell’amore risponde al numero 338 1770795. Saranno poi i professionisti della “casa” insieme al richiedente a stabilire tempi, luoghi e modalità della presa in carico in maniera riservata. Il servizio pastorale è gratuito.