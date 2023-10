Dopo la rivolta, trasferiti 14 detenuti dal carcere di Trapani

“Da quasi 24 ore – dichiara Gioacchino Veneziano leader regionale della UILPA Polizia Penitenziaria in Sicilia – tutto il personale di Polizia Penitenziaria richiamato in servizio sta operando con grande professionalità per predisporre il trasferimento (tramite i Nuclei Operativi Traduzioni) dei rivoltosi in altre carceri, evidenziando che il direttore Fabio Prestopino non ha mai lasciato da solo il personale, guidandolo in tutte le fasi, anche quelle le più delicate e pericolose, esponendosi in prima persona con i rivoltosi”. Questo dopo che ieri un gruppo di detenuti ha messo ha soqquadro il carcere di Trapani.

“La Polizia Penitenziaria è stanca di subire le violenze dei detenuti, anche perché siamo ad un punto di non ritorno e ribadiamo – insiste Gioacchino Veneziano della Uil regionale Sicilia – che il solo trasferimento dei rivoltosi non risolve il problema perché lo sposta inevitabilmente in altre carceri, per questo che chiediamo la predisposizione di sezioni speciali per quei detenuti che rigettano l’art. 27 della costituzione non volendo partecipare all’opera di recupero e reinserimento”.

“Siamo certi – conclude il sindacalista Veneziano della UIL- che il Sottosegretario Andrea Delmastro, il Capo del Dipartimento Giovanni Russo e i vertici del DAP predisporranno atti per dare la giusta gratificazione alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che gestiscono questi eventi critici con grande professionalità, non guardando né l’orologio e neppure l’incolumità fisica, respingendo addirittura le provocazioni psicologiche dei detenuti, sicuramente forti dal fatto che hanno capito che attualmente la Polizia Penitenziaria non è attrezzata per contrastare la violenza dilagante nelle carceri”.