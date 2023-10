Otto caregiver

Otto centesimi al giorno. È questo quanto stanziato dalla Regione Sicilia per quanti a Marsala si occupano dei disabili gravi e gravissimi. Basterebbe questo con l’aggiunta della parola Vergogna (con lettera maiuscola) per chiudere il discorso.

Ma noi una piccola riflessione e un appello vogliamo farlo. Caregiver (badanti o assistenti per qualche nostro amico che sostiene che la gente ne non conosce il significato) che assistono i disabili, che li accompagnano se possono uscire, che li accudiscono e quant’altro, se il soggetto ha anche il rimborso dovuto alla pensione d’invalidità, sono già miseramente retribuiti. C’era bisogno di fare una norma regionale che nella nostra città riconosca loro 8 centesimi al giorno? Come ci ha spiegato la vice sindaca in una intervista esclusiva concessa al nostro giornale, il comune ha fatto soltanto da passacarte.

Ha dato le somme agli aventi diritto che ne avevano fatto richiesta (ma che non conoscevano la somma loro destinata…) . Sull’importo Valentina Piraino si è detta stupita, ha apostrofato con un Vergogna indirizzato alla Regione e ha promesso il suo impegno in termini di protesta direttamente con Palermo dove si recherà a breve. Noi che condividiamo, in attesa di plaudire, quanto ci ha dichiarato, ci poniamo anche altre domande.

La città di Marsala ha un deputato regionale, l’onorevole Stefano Pellegrino, cosa ne pensa degli otto centesimi giornalieri? Ne ha parlato con l’assessore della giunta regionale che sostiene? E visto che al centesimo non conosciamo gli importi assegnati alle altre città ma possiamo immaginare…, i deputati regionali di quei comuni della nostra provincia che sostengono la giunta Schifani hanno intenzione di dire qualche “parolina” al loro presidente?

E quelli d’opposizione sono a conoscenza dei famosi otto? Ci facciano sapere che cosa vogliono fare. Torniamo a Marsala: il sindaco Massimo Grillo condivide la vergogna che prova la sua vice? Farà un facebook video di protesta?

E il consiglio, presidente in testa, tratterà il vergognoso argomento e i consiglieri protesteranno anche loro con Palermo? Vedete signor sindaco e signor presidente del Consiglio comunale, lo sappiamo che la competenza non è vostra, la vergogna una volta tanto tutta della regione. Ma tra i compiti che i cittadini vi assegnano c’è anche quello di perorare iniziative, destinare proteste verso chi ha la competenza su settori che ricadono nella città che amministrate.

A proposito, si tratta di somme destinate al Distretto socio sanitario 52 che comprende anche la città di Petrosino. Signor sindaco Anastasi lei e la sua giunta vi unite al senso di vergogna che proviamo noi e i caregiver che sono cittadini e che una volta ogni tanto diventano anche elettori?