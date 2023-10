Due navi da Trapani per Pantelleria non soddisfano il PD: “Ancora precarietà”

Il Partito Democratico di Pantelleria vuole più certezza sui trasporti marittimi da e per le isole minori della Sicilia. Il segretario cittadino Rosario Cappadona, a seguito della rinuncia della società di navigazione Caronte & Tourist ad assumere nuovi impegni contrattuali con la Regione Siciliana, dichiara: “Abbiamo sin da subito interessato della questione il deputato regionale Dario Safina che insieme al vice segretario provinciale del Partito Democratico, Giuseppe La Francesca, stanno seguendo costantemente l’evolversi della delicata vicenda che rischia di mettere in ginocchio le comunità delle isole minori della Sicilia”.

La notizia dell’avvicendamento della nave “Veronese” con la nave “Sansovino” della Siremar per collegare Pantelleria con Trapani non può bastare e non lascia per nulla soddisfatti i democratici in quanto, chiarisce La Francesca “...non risolve né la situazione di precarietà creatasi né i disagi che stanno vivendo l’Isola di Pantelleria, che per l’ennesima volta si vede costretta a rinunciare al trasporto integrativo che per la nostra comunità è di fondamentale importanza”.

“Comprendiamo – chiudono i due esponenti dem – che ci troviamo di fronte ad una legittima attività della magistratura, ma il governo regionale deve intervenire immediatamente e con maggiore efficacia, rispetto a quanto sin ora fatto, affinché venga garantito sia il diritto alla mobilità dei residenti e dei pendolari sia lo sviluppo economico delle comunità delle isole minori che passa anche attraverso i trasporti marittimi; ci aspettiamo infine dall’Amministrazione comunale di Pantelleria che si faccia promotrice di pressanti iniziative affinché si ponga fine ad una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e inaccettabile”.