Calciatrice della Virtus Marsala scelta dall’Inter per un allenamento

Carlotta Nicocia, classe 2010, da quest’anno sotto l’ala della coach Valeria Anteri nel Marsala Calcio Femminile – che da quest’anno si chiama Virtus – è stata convocata per un allenamento in prova dall’FC Inter. Per la neo “lilybetana”, dunque, è pronta una nuova avventura dopo cinque intensi anni cominciati dapprima alla Polisportiva Forese con Giuseppe Tallarita e Corrado Auci, seguiti dal Città di Trapani con Andrea Criscenti e Vito Patti e terminati, prima di giungere a Marsala, al Palermo FC con Paola Pampinella e Carmelo Mirabile.

La giovane trapanese non è infatti passata inosservata in alcune realtà calcistiche della massima serie in Italia come l’FC Inter, che nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre l’ha attesa presso il Centro Sportivo Sandro Pertini di Sesto San Giovanni (MI) per un provino avvenuto sotto gli occhi attenti dello staff nerazzurro, che con sorpresa ha rivelato anche la presenza di Ilaria Mauro, ex giocatrice di Fiorentina e Inter oltre che della nazionale italiana di calcio femminile.