Lavori sulla SP 63 per Scopello dopo il distacco di detriti dalla parete rocciosa

Lavori di messa in sicurezza nel tratto della Strada Provinciale 63 in località Scopello dove il 1° ottobre si è verificato un distacco di detriti dalla parete rocciosa.

Il tratto che porta alla riserva dello Zingaro ed alla tonnara di Scopello era stato subito riaperto dai tecnici del libero consorzio che avevano previsto solo un restringimento della carreggiata.

Per consentire la messa in sicurezza completa dell’arteria, da lunedì 16 a giovedì 19 ottobre il tratto stradale sarà chiuso al traffico.

«Il libero consorzio di Trapani effettuerà i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 63, chiudendo al traffico il tratto che porta alla riserva dello Zingaro. Per raggiungere la tonnara di Scopello, e tutta l’area fino alla riserva dello Zingaro, bisognerà attraversare il borgo di Scopello dove è stata sospesa la zona a traffico limitato -spiega il sindaco Giuseppe Fausto-. Si tratta di un disagio momentaneo e necessario per effettuare i lavori sull’arteria stradale, dopo un distacco dalla parete rocciosa con detriti su strada segnalati dai passanti il 1° ottobre. La messa in sicurezza è importante nel tratto della SP63, strategica per raggiungere nostri luoghi di pregio come la riserva dello Zingaro che da lunedì sarà comunque raggiungibile, come la Tonnara, attraversando il borgo di Scopello».