Marsala: Francesco Vinci e le sue “stagioni” a Finestre sul Mondo

Presso l’associazione Finestre sul Mondo di via Sibilla-Baluardo Velasco una serie di appuntamenti. Il 15 ottobre alle ore 18.30, l’autore Francesco Vinci presenta il suo libro “Lo sciopero delle mezze stagioni” edito da Publinews in collaborazione con Navarra Editore.

“Lo sciopero delle mezze stagioni” si presenta come una raccolta dei pezzi pubblicati su Marsala c’è e Itacanotizie.it all’interno della rubrica “Gratta e Vinci”, ispirati al nobile genere dei corsivi che ha avuto in autori come Giorgio Manganelli e Umberto Eco alcuni tra i più brillanti interpreti, in un tempo in cui le pagine culturali dei quotidiani si pregiavano di animare il dibattito pubblico affrontando in maniera dissacrante gli argomenti più discussi della settimana.