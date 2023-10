Tre amiche picchiarono coetanea nella periferia marsalese, rinviate a giudizio

Per gelosia avrebbero pestato una coetana dopo averle dato appuntamento nella periferia di Marsala. È questa l’accusa mossa a tre ragazze per le quali il pm Stefania Tredici ha chiesto il rinvio a giudizio per lesioni personali aggravate in concorso.

Sono M. M. di 25 anni, S. D. A., di 26 e F. V. di 21 che la notte del 7 agosto del 2022 hanno dato appuntamento davanti la pasticceria “Dolce Vita” di contrada Dara alla 29enne L. C. E. – sulla SS 115 in direzione Paceco – per picchiarla con calci e pugni.

La giovane ha riportato lesioni e contusioni richiedendo le cure del Pronto Soccorso di Marsala.

La prima udienza preliminare, davanti al gup del Tribunale di Marsala, è stata fissata per il 7 dicembre.

Nel capo d’accusa si legge che M. M. avrebbe prima sferrato alla tempia della sua presunta avversaria in amore, colpendola poi con calci al ventre e in altre parti del corpo. E avrebbe continuato ad infierire, sempre con calci e pugni, anche dopo che la vittima si era accasciata a terra, tirandole anche i capelli e facendole sbattere la faccia contro l’auto che le altre due complici avevano spostato per impedire alla vittima di fuggire. E per questo, S. D. A. e F. V. son accusate anche di violenza privata.

L. C. E. però ha avuto il coraggio di sporgere querela dai carabinieri. Ad assisterla è l’avvocato Ornella Cialona.