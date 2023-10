Il tenore marsalese Giuseppe Mattarella in concerto alle Barbados

Ancora un cittadino marsalese che si affaccia nel panorama musicale internazionale. È Giuseppe Mattarella, tenore, che il prossimo 29 ottobre terrà un concerto nelle Barbados, nel corso del festival “Un Assaggio di Romanticismo”. Il versatile cantante si esibirà con il suo repertorio di opere classiche e arie che, negli anni, ha raccolto apprezzamenti in ambito internazionale (è stato in tournèe anche in Asia).

“Oltre a rivolgere gli auguri al talentuoso Mattarella – afferma il sindaco Massimo Grillo – avrò il piacere di incontrare il tenore al suo ritorno dai Caraibi e proporre di averlo ospite a Marsala nel corso di un evento lirico”.