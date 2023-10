Scacchi Marsala: Pietro Savalla alla finale nazionale dei Campionati online

Il 21 e 22 ottobre si terrà ad Alassio la fase finale dei Campionati italiani di scacchi online. Le fasi di qualificazione hanno visto gareggiare numerosi giocatori impegnati in ben 28 tornei online, 14 per la categoria Rapid (12’+3” a mossa), e 14 per la categoria Blitz (5’+3” a mossa). I migliori 10 classificati nelle due categorie si sfideranno ad Alassio per il titolo di Campione italiano Rapid e Blitz.

Le finali saranno per la prima volta in modalità hybrid: si giocherà in presenza, tramite computer, sulla piattaforma OmniaChess.

Il CM Pietro Savalla, qualificatosi ad entrambi i tornei, cercherà di ben rappresentare l’A.S.D. Lilybetana Scacchi.