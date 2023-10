Al Museo San Rocco di Trapani l’India raccontata da Mario D’Angelo

Il 13 ottobre alle ore 19 Mario D’Angelo presenterà al Museo diocesano di arte contemporanea San Rocco di Trapani il libro fotografico “India, Desiderio della Luce”. Esso nasce dalla ricerca fotografica che Mario D’Angelo, in quindici anni di collaborazione con la Fondazione Alain Daniélou, ha realizzato scattando servizi fotografici per gli eventi di danza e musica tradizionale indiana ad opera della Fondazione.

In particolare sono documentate le performances coreutiche e musicali legate al cosiddetto SummerMela, un festival (Mela significa “Festa” in lingua Hindi) che si svolge in Italia d’estate, in coincidenza con il solstizio, passaggio stagionale molto sentito dalla cultura indiana. Tra l’altro, il 21 giugno è la “Giornata internazionale dello yoga”, quasi a sottolineare il profondo rapporto che esiste tra la pratica dello yoga e la danza.

© Mario D’Angelo Via Oreste Salomone, 46 – 00177 Roma (Italia)

Proprio per questo, nel corso della presentazione del libro, la coreografa e studiosa Betty Lo Sciuto approfondirà questo rapporto e le varianti e i diversi stili della danza indiana che si intersecano con pratiche coreutiche anche lontane come, ad esempio, le danze gitane.

Sarà il Direttore del Museo San Rocco, don Liborio Palmeri, a sottolineare invece alcuni aspetti antropologici che legano la danza alla spiritualità delle religioni.Ma il libro “India, Desiderio della Luce”, oltre ad essere occasione di riflessione sulla cultura indiana è una raccolta di foto straordinarie che fermano l’attimo effimero della danza fissandolo in un’esperienza di stupore e bellezza. Il merito è naturalmente del suo Autore, Mario D’Angelo, di cui scrive Jacques Cloarec, Presidente Onorario della Fondazione Alain Daniélou:

«Il fotografo Mario D’Angelo ha curato sin dal principio il racconto visivo del Festival, componente fondamentale per la memoria dell’esperienza vissuta e per la forza evocativa che, ogni istante catturato, può far nascere in chi non ha potuto assistere agli eventi. Il grande coreografo Maurice Bejart, caro amico di Daniélou, mi diceva che fermare in uno scatto l’arte della danza, il movimento puro, è impresa assai pretenziosa. Io stesso, fotografo dilettante ma appassionato, ho cercato di restituire con l’immagine la potenza di un corpo danzante. Ma nelle foto di Mario, che sa muoversi intorno a chi suona e danza con discrezione e intimità, si coglie davvero la sospensione armonica di un movimento intercettato tra un prima e dopo, ricollocabile in un dinamismo immaginato ma efficace. “India, Desiderio della Luce”, il titolo scelto per questa edizione celebrativa, è un verso di Rabindranath Tagore, premio Nobel per la Letteratura nel 1913 (primo non occidentale), che con perfezione definisce questa narrazione in cui i colori sono parole, il chiaro-scuro grammatica, il luccichio punteggiatura. Noi occidentali sempre più scuro-vestiti rimaniamo abbagliati dai colori dell’India, attraenti scorci che ci invitano ad intraprendere un percorso assai più articolato verso la conoscenza della grandezza estetica e culturale indiana. Le fotografie di Mario ci regalano un’impressione duratura di bellezza e gioia, sono un inno alla danza, alla musica e al canto che sospinge alla conoscenza».

Il libro “India, Desiderio della Luce” è edito da ASIEUR (Svizzera) e pubblicato nel giugno 2022. Testi di Jacques Cloarec, S. E. Nena Malhotra, Emanuela Panzironi, Adriano Valerio Rossi, Riccardo Biadene. Testi in italiano e in inglese. Formato: copertina rigida e sovracopertina, cm 33X28, Pagine 160. Stampato da Priullprint (Palermo). ISBN: 9791092795127

Esso è stato realizzato dalla Fondazione Alain Daniélou, col contributo di ISMEO – Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente e col patrocinio dell’Ambasciata dell’India a Roma e pubblicata in occasione della decima edizione del SummerMela Festival.