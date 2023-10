Interrogazioni e solite polemiche nella seduta del Consiglio comunale di Marsala

Anche la seduta di consiglio comunale del pomeriggio dell’11 ottobre pomeriggio è stata dedicata alle interrogazioni.

I lavori d’aula coordinati dapprima dal Presidente Enzo Sturiano e successivamente dal consigliere anziano per numero di voti Vito Milazzo, sono stati incentrati sulle interrogazioni.

Diverse e articolate le tematiche che sono state affrontate e su tutte quelle sulla situazione idrica e in particolare in merito al grave atto vandalico di contrada San Silvestro, la situazione turistica in città, la pulizia in città e il lavaggio delle strade, la scerbatura, le piste ciclabili, gli impianti sportivi, l’illuminazione e l’edilizia scolastica e la situazione del canile e del randagismo.

A rispondere alle interrogazioni sono stati gli assessori Ivan Gerardi, Giacomo Tumbarello, Salvatore Agate e la vice Sindaco Valentina Piraino.

Il Consiglio comunale dovrà essere adesso riconvocato per l’esame delle delibere propedeutiche al Bilancio. non è stato affrontato il punto relativo alle Opere Pubbliche Triennali.