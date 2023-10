Concorso “Nicholas Green” sulla donazione degli organi per le scuole trapanesi

Si è tenuta presso l’Istituto Superiore “Calvino-Amico” di Trapani, la premiazione finale del concorso “Nicholas Green”, proposto dal Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Sicilia e diramato dagli Uffici scolastici provinciali nell’a.s. 2022/2023.

“La designazione dei vincitori è stato un compito arduo, considerata la qualità degli elaborati – ha dichiarato la referente dell’Ufficio per Ambito Territoriale di Trapani, Daniela Virgilio – soprattutto perché il pensiero dei ragazzi, tradotto in immagini, parole e suoni, ha davvero emozionato me e i membri della Commissione appositamente istituita dalla Dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Antonella Vaccara”.

Gli studenti vincitori hanno approfondito i temi attinenti alla solidarietà umana ed in particolare la donazione di organi per fini di trapianto. Gli elaborati, originali e inediti, sono stati presentati sotto forma di spot pubblicitario, elaborazione grafica, composizione in poesia o prosa (saggi, racconti, lettere o interviste).

Ognuno dei lavori valutati ha espresso una prospettiva di analisi sulla delicata tematica della donazione di organi, anche dal punto di vista degli studenti più giovani. Alla premiazione sono intervenuti, oltre ai membri della Commissione provinciale, i Dirigenti Scolastici Ornella Cottone e Margherita Ciotta, i docenti referenti delle scuole coinvolte, una rappresentanza di genitori e gli alunni degli Istituti risultati vincitori: Lucrezia Corrao e Giulio Cassisa dell’I.C. “Bassi Catalano” di Trapani, Sofia Cascia, Marta di Giovanni, Ginevra Amantea e Martina Di Giovanni dell’I.C. “Garibaldi Giovanni Paolo II” di Salemi e Salvatore Iovino, Gaspare Daidone, Francesco Oddo, Samuele Giacalone, Clizia Panfalone e Anna Giacalone dell’I.S. “Calvino Amico” di Trapani.

Il concorso è stato finanziato dall’assessorato Regionale all’istruzione anche per il corrente anno scolastico.