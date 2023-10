In un bene confiscato di Marsala un centro per persone con autismo

L’Amministrazione comunale di Marsala ha pubblicato un Avviso per affidare in concessione – a titolo gratuito e per massimo 15 anni – un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Amabilina. Secondo le direttive del sindaco – in linea con il Regolamento approvato dal Consiglio comunale e con le Linee guida dettate dalla Giunta Municipale – la struttura denominata “Villa Exotic” sarà destinata ad attività sociali e, in particolare, alla realizzazione di un centro polivalente per persone con disturbi autistici, stante la totale assenza nel territorio del servizio.

Per il vero, in alcune riunioni interne, si è parlato anche della possibile collocazione, in questo luogo, del progetto Cafè Alzheimer che il Consiglio sta portando avanti grazie alla collaborazione del prof. Giuseppe Gambina, medico di origine marsalese che lavora al Centro Alzheimer di Verona. La proposta in Aula venne presentata dal consigliere Flavio Coppola e a seguire da altri esponenti di Sala delle Lapidi.

L’Avviso nel caso dei soggetti con spettro autistico possono presentare istanza entro il prossimo 7 novembre, elencando altresì le categorie che potranno partecipare all’assegnazione dell’immobile: cooperative, associazioni, comunità, organizzazioni di volontariato, enti… Avviso e modulo di domanda sono pubblicati online sul sito istituzionale del Comune di Marsala (

L’Amministrazione comunale di Marsala ha pubblicato un Avviso per affidare in concessione – a titolo gratuito e per massimo 15 anni – un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Amabilina. Secondo le direttive del sindaco Massimo Grillo – in linea con il Regolamento approvato dal Consiglio comunale e con le Linee guida dettate dalla Giunta Municipale – la struttura (denominata “Villa Exotic”) sarà destinata ad attività sociali e, in particolare, alla realizzazione di un centro polivalente per persone con disturbi autistici, stante la totale assenza nel territorio del servizio. A tal fine, l’Avviso indica i soggetti che possono presentare istanza entro il prossimo 7 novembre, elencando altresì le categorie che potranno partecipare all’assegnazione dell’immobile: cooperative, associazioni, comunità, organizzazioni di volontariato, enti… Avviso e modulo di domanda sono pubblicati online sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/32545)