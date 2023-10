Trapani celebra la 73ª Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro

“La 73ª Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro, promossa da ANMIL, è stata un’importante occasione di confronto e riflessione per tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro”.

Con queste parole il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì ringraziano l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro per l’organizzazione della 73ª Giornata Nazionale per le Vittime del Lavoro dello scorso 8 ottobre.

“Questa giornata non è solo un momento di commemorazione ma anche di progettazione, in cui istituzioni, associazioni e lavoratori hanno avuto l’opportunità di dialogare su un tema cruciale per le politiche del nostro paese – continuano -. La Cultura della Sicurezza deve essere insegnata nelle scuole, coinvolgendo le nuove generazioni per formare lavoratori sempre più preparati e consapevoli. Speriamo che questa giornata possa fungere da stimolo per un’azione condivisa in cui tutta la comunità trapanese sia protagonista. Vogliamo ringraziare coloro che hanno promosso questa iniziativa, in particolare ANMIL, in collaborazione con l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Trapani e l’APS Don Bosco con i giovani”.