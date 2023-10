Tennistavolo B1: la “Lecocq” Marsala lotta a Molfetta ma perde

E’ iniziata l’avventura della serie B1 per la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala” che domenica, al Palazzetto dello Sport “Giosuè Poli” di Molfetta (BA), ha affrontato il locale Circolo TennisTavolo.

E’ stata una sconfitta per 5-4 dalle cui dinamiche i lilybetani dovranno acquisire quella esperienza che servirà a giocare un Campionato di serie B1 sereno.

Un match sempre in discussione tra le due formazioni con i ragazzi della “Lecocq” che hanno inseguito i padroni di casa fino al pareggio per 3-3 grazie ad una spettacolare sfida tra Alessandro Amato e l’A1 paralimpico Lorenzo Magarelli vinta dal marsalese al quinto set per 12- 10. Poi è salito in cattedra Eduardo Gonzales che ha vinto la sua terza sfida con grinta, astuzia e velocità, portando in vantaggio la ‘Lecocq’ per 3-4. I pugliesi però hanno vinto le restanti due sfide aggiudicandosi il confronto.