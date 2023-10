Schlein “Israele ha il diritto di difendersi da Hamas”

ROMA (ITALPRESS) – “Di fronte ad attacchi terroristici di efferata violenza da parte di Hamas, che hanno voluto colpire scientemente degli obiettivi civili, anche ragazze e ragazzi che ballavano e nonni e nipoti nei kibbutz, la risposta non può che essere di più netta e ferma condanna”. Lo ha detto la segretaria del PD, Elly Schlein, a “Cinque Minuti” su Raiuno. “Serve un grande scatto in avanti della diplomazia e della politica, di tutta l’intelligenza che possiamo mettere insieme ai nostri partner internazionali per riuscire a fermare l’escalation militare e poi a far ripartire un processo di pace per il Medio Oriente”, ha sottolineato.“Non bisogna mai avallare l’equazione tra Hamas e il popolo palestinese, anzi. Hamas ha dimostrato il suo vero volto”, quello di “un’organizzazione terroristica che è nemica della causa palestinese”, ha detto ancora Schlein.“Israele ha diritto a difendersi rispetto alla minaccia terroristica, in linea con il diritto internazionale, però bisogna lavorare per isolare Hamas e bisogna continuare invece a fornire aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Non facciamo l’errore di lasciare solo il popolo palestinese nelle mani di Hamas”, ha proseguito.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).