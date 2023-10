Levanzo, si sta smontando il solarium. Europa Verde: “Disinnescato un danno ambientale”

Importante novità sul fronte del solarium in fase di costruzione a Levanzo, per opera della ditta Macetra dell’ex parlamentare regionale Giuseppe Maurici. Operai della citata azienda, infatti, stanno smontando l’impalcatura che aveva suscitato indignazione nei mesi scorsi, attirando l’attenzione della stampa nazionale e del mondo politico. In quest’ottica, in seguito a una visita nel trapanese per una serie di incontri, il parlamentare di Europa Verde Angelo Bonelli aveva depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle autorizzazioni rilasciate. Sulla vicenda, c’era stato un sequestro dell’area da parte della Capitaneria di Porto, poi revocato dal Tribunale di Trapani. La Soprintendenza, dal canto suo, aveva sollecitato il ripristino dello stato dei luoghi, evidenziando la difformità tra quanto realizzato e il progetto inizialmente presentato. A seguire, era arrivata anche la revoca della concessione demaniale da parte della Regione Siciliana, accolta favorevolmente anche dal sindaco Francesco Forgione.

Soddisfazione per l’intervento di rimozione della struttura viene espressa dalla portavoce regionale di Europa Verde, Antonella Ingianni: “Abbiamo avuto un ruolo in questa vicenda, contribuendo a disinnescare un potenziale danno per l’isola di Levanzo e per l’ambiente. Lo abbiamo fatto, presentando un’interrogazione parlamentare e una diffida, inviata agli organi competenti dall’onorevole Bonelli. Non si tratta della vittoria di un partito o una persona, ma di un momento importante, per contribuire a far sì che amministrazioni pubbliche e soggetti privati capiscano che nei casi in cui si portano avanti progetti non in linea con il rispetto dell’ambiente c’è chi vigila”.

Tuttavia, la Macetra fa sapere che intende proseguire con la propria battaglia legale presso il giudice amministrativo, con l’obiettivo di far prevalere le proprie ragioni, eventualmente anche davanti al Cga.